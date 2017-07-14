Матиос заявил о раскрытии тайного офиса банка Клименко

Глава военной прокуратуры заявляет, что в "Гулливере" был обнаружен тайный офис банка экс-министра доходов и сборов Александра Клименко "Юнисон".

Об этом он заявил на брифинге в пятницу.

По словам Матиоса, было установлено существование "тайного офиса банка Юнисон, где установлено ​​огромное количество документов, серверного оборудования, которое обслуживает всю медиа-империю и империю недвижимости Клименко".

Матиос отметил, что в целом, по оценке следствия, Клименко "украл" 12 миллиардов долларов.

"Украв 12 миллиардов долларов по курсу 8 из бюджета Украины, Клименко украл у каждого украинца 300 долларов по курсу 8", - отметил Матиос.

Он также отметил, что охранная фирма Клименко "Скиф" "планировала и проводила" операции давления, незаконную слежку, проплаченные акции, угрозы жизни членов семьи следственной группы. В том числе, по словам Матиоса, недавний обстрел сотрудников прокуратуры также связан с попытками запугивания со стороны охранной фирмы "Скиф".

Как известно, с момента создания банка "Юнисон" в 2013 году его связывали с семьей экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. О том, что бывший соратник Януковича продолжает владеть банком, косвенно свидетельствуют тот факт, что зарплаты сотрудникам медиахолдинга "Вести", который также связывают с Клименко, выплачивались через "Юнисон".

НБУ признал банк "Юнисон" неплатежеспособным.

Как известно, 24 мая правоохранители провели более 400 обысков у налоговиков в 15 областях Украины в рамках антикоррупционной операции.

Полиция собрала доказательства, что налоговая служба при руководстве экс-главы Миндоходив и сборов Александра Клименко нанесла государству ущерб из-за непоступления в бюджет налогов на сумму 95,921 млрд гривен.

Глава МВД Арсен Аваков 26 мая заявил, что общая сумма залога подозреваемых по делу о "площадки Клименко" составляет 350 миллионов гривен.

По словам военного прокурора Анатолия Матиоса, обыски проводились по руководству налоговых администраций ряда областей, "по месту нахождения всех налоговых площадок, куда загоняли предприятия реального сектора экономики".

В рамках расследования относительно преступной группы экс-президента Виктора Януковича были задержаны 24 бывших руководителей Министерства доходов и сборов.

Под стражей находятся 9 подозреваемых, еще 13 внесли залоги на сумму более 37 млн ​​гривен, а 2 выпустили под личные обязательства.

Украинская правда