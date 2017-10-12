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В законе не прописали перерасчет пенсий на оккупированных территориях – Рева

Четверг, 12 октября 2017, 12:44

Вопрос перерасчета пенсий гражданам, которые проживают на неконтролируемых территориях Украины, законом не определен и остается открытым.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева на пресс-завтраке в четверг, сообщает Укринформ.

"Этот вопрос сегодня законом не определен. Соответственно, как мы будем делать перерасчет пенсий людям, которые проживают на неконтролируемых территориях, я сегодня вам сказать не могу, потому что по общим правилам подобные перерасчеты делают органы Пенсионного фонда по месту жительства людей. Органов Пенсионного фонда и соответствующей пенсионной базы у нас нет. И нет технической и физической возможности это сделать", – сообщил Рева.

"С людьми, которые переехали на подконтрольную территорию, также будут проблемы, потому что для перерасчета нужно иметь материалы дела. Им пенсия выплачивается без материалов дела, но это текущая пенсия. Однако я могу гарантировать, что мы этот вопрос решим, найдем механизм, чтобы эти люди не пострадали", – добавил министр.

По его словам, этот вопрос решат через месяц-два.

"Когда речь идет о перерасчете пенсий, то эту проблему нужно решить за месяц-два, не больше", – подчеркнул Рева.

Как известно, ранее Андрей Рева призвал региональные отделения Пенсионного фонда не позволить боевикам легализироваться в пенсионных фондах для получения повышенных украинских пенсий.

Темы: Донбасспенсии
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