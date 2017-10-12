У Ложкина ушло больше года, чтобы только собрать свой инвестсовет

Экс-глава Администрации президента Борис Ложкин потратил больше года, чтобы только сформировать состав Национального инвестиционного совета.

Как сообщает сайт президента, указ об утверждении состава инвестсовета Петр Порошенко подписал 10 октября, хотя Ложкин стал ее секретарем еще в августе 2016 года.

В Нацсовет инвестиций, кроме самого экс-главы АП, вошли президент Порошенко, действующий глава АП Игорь Райнин и его заместитель Дмитрий Шимкив, спикер парламента Андрей Парубий, премьер Владимир Гройсман, первый вице-премьер Степан Кубов, министры энергетики Игорь Насалик, юстиции Павел Петренко и инфраструктуры Владимир Емельян.

Кроме этого членами Совета стали и 15 представителей иностранных инвесторов.

Как написал в своем Facebook сам Ложкин, "здесь только два институциональных инвестора - ЕБРР и IFC, ключевые из работающих в Украине".

"Остальные приглашенных члены совета - инвесторы стратегические. Это руководители Cargil, General Electric, ArselorMittal, Louis Dreyfus, Socar, Citigroup, Engie, Metro, Unilever, Holtec, DP World, Vitol, Bunge, Posco Daewoo и Huawei", - написал он.

Как известно, Ложкин стал секретарем Нацсовет инвестиций сразу после своего увольнения с должности главы АП в августе 2016 года. Тогда он заявлял, что готовится сделать из Украины "Мекку для инвесторов", а уже в 2017 году планировал привести в страну 3-5 миллиардов долларов.

В то же время за более чем год своего существования инвестсовет не провела ни одного заседания и даже не была сформирована до конца.