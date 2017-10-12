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Гройсман о заявлениях Земана: Здоровый человек такого не скажет

Четверг, 12 октября 2017, 14:33

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что в вопросах языка образования другим странам не стоит выдвигать Украине ультиматумы, а руководителям государств в своих заявлениях нужно проявлять уважение к Украине.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в четверг.

"Мы многонациональная страна. Мы уважаем национальные меньшинства. Мы уважаем языки национальных меньшинств и права национальных меньшинств. Но все должны уважать Украину и украинский язык и уважать и с уважением относиться к украинскому языку. Это будет конструктивно с точки зрения диалога и нахождения правильных решений", - сказал он.

"Мы открыты к конструктивному диалогу, мы уважаем всех наших партнеров, соседей, друзей, но мы никому не дадим разговаривать с нами на языке ультиматумов. Не может быть ультиматума в вопросах нашего родного языка. Это моя принципиальная позиция", - добавил Гройсман.

Гройсман также прокомментировал высказывание президента Чехии Милоша Земана.

"Некоторые руководители государств позволяют себе не очень уважительно относиться к Украине. Никому не позволено обращаться к нам с неуважением... Я здесь хотел бы отметить недавнее заявление президента Чехии. Вы знаете, здоровый человек никогда такого не заявит. Глубоко-психически больной, возможно. Но чехи прекрасные, умные люди, наши друзья и партнеры. Среди такой прекрасной нации есть все же те, кто иногда позволяет себе такие сумасшедшие заявления", - сказал Гройсман.

Как известно, 12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение с рекомендациями Украине по итогам срочных дебатов по новому образовательному закону.

Решение ПАСЕ довольно жестко осуждает то, что Верховная Рада приняла закон об образовании, изменив статью 7 (о языке образования) без консультаций с представителями национальных меньшинств. Ассамблея также обратилась к Украине с просьбой учесть все без исключения рекомендации Венецианской комиссии, а также внести соответствующие изменения в закон об образовании.

Во время выступления в Страсбурге президент Чехии предложил заплатить Украине и узаконить аннексию Крыма.

Он также заявил, что пришло время снять санкции с РФ.

Украинская правда

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Темы: ГройсманКрымобразованиеЧехия
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