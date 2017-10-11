"Трейд Коммодити" за полтора года выиграла тендеров почти на 5 млрд грн

Компания "Трейд Коммодити", которая, вероятно, фигурирует в коррупционной схеме закупки топлива для Министерства обороны, начиная с 2016 года выиграла государственных тендеров на 4,8 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют договоры на получение тендера, подписанные ООО "Трейд Коммодити", опубликованные на платформе госзакупок "Prozorro".

Так, начиная с марта и до конца 2016 года компания подписала договоров на 1,3 млрд гривен, а за 2017 эта сумма составила 3,5 млрд грн.

Кроме собственно Министерства обороны "Трейд Коммодити" неоднократно выигрывала аукционы "Укрзализныци", "Энергоатома", "Центрэнерго", а также нескольких морских портов, в частности, Мариупольского, Бердянского и Белгород-Днестровского.

С Минобороны, начиная с марта 2016 года, компания подписала договоров про поставку топлива на 301 млн грн. Кроме того, еще 9 млн грн "Трейд Коммодити" должно было получить отдельно от воинской части №9935, расположенной в городе Подольск Одесской области.

Как известно, 11 октября детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича.

Согласно сообщению НАБУ, речь идет о коррупционной схеме с растраты государственных средств в сумме свыше 149 млрд гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины.

Как сообщают источники УП в НАБУ, в преступной схеме фигурирует компания "Трейд Коммодити".

Позже руководитель САП Назар Холодницкий сообщил про еще два подозрения.

В преступной схеме фигурирует компания "Трейд Коммодити", сообщил источник УП.

Ранее нардеп из БПП Сергей Лещенко заявлял, что за ООО "Трейд Коммодити", которое также выиграло аукционы "Укрзализныци" на поставку дизтоплива на 2,91 млрд грн, стоит Андрей Адамовский - "многолетний бизнес-партнер и сообщник" нардепа Александра Грановского.

Сам Грановский отрицает свою причастность к компании "Трейд Коммодити" и готов сотрудничать с НАБУ.

Соня Лукашова, УП