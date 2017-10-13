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Штаб АТО: террористы палят из минометов и БМП, ранен боец

Пятница, 13 октября 2017, 06:52

Минувшая ночь в районе проведения АТО завершилась без существенных изменений в обстановке.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

По информации штаба, противник и в дальнейшем сконцентрировал огневую активность на Донецком направлении, применяя при этом минометы и весь спектр пехотного вооружения.

Вечером боевики несколько часов обстреливали из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши опорные пункты в районе Авдеевской промзоны. А около 19 часов противник выпустил 6 мин калибра 82 миллиметра по защитниках Верхнеторецкого. Кроме этого, вооружения БМП и пулеметы наемники применяли неподалеку Луганского. Ночью стрелковое оружие врага работало и неподалеку Каменки.

На Приморском направлении пророссийские наемники дважды били по защитникам Водяного из крупнокалиберных пулеметов и автоматического гранатомета. Также дважды в пулеметный огонь попали укрепления сил АТО неподалеку Старогнатовки. А противотанковый гранатомет врага бил возле Павлополя.

На Луганском направлении вечером было относительно спокойно. Лишь около 18 часов оккупанты обстреляли из пулемета наш опорный пункт оядом с Новоалександровкой.

"За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. Вооруженные Силы Украины 13 раз оперативно и жестко отвечали врагу. В результате боевых действий один наш военнослужащий получил ранения", – сообщили в штабе АТО.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДНРЛНРАТО
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