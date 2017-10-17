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Гройсман призвал нардепов дать старт медицинской реформе

Вторник, 17 октября 2017, 09:21

Премьер-министр Владимир Гройсман призывает народных депутатов принять законопроекты, которые начнут реформирование медицинской сферы.

"Начинается пленарная неделя, и я вижу одну самую главную задачу – дать старт медицинской реформе", – написал он в Facebook и Twitter во вторник утром.

"Мы должны обеспечить качественные услуги в наших больницах. Должны гарантировать гражданам, что государство действительно будет платить за каждое их лечение. Мы должны наконец-то позволить врачам официально получать достойные зарплаты. И мы можем это сделать, приняв законопроекты 6327 и 6604 на этой неделе", – заявил премьер.

Он отметил, что за "консервацию" действующей системы Украина платит жизнями людей.

"Я обращаюсь к каждому народному депутату и призываю объединиться, чтобы начать построение качественно новой системы финансирования здравоохранения в стране", – заявил Гройсман.



Со своей стороны, первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко написала в Facebook: "Сегодня должны начать рассмотрение медреформы. Ее блокируют фармацевтическая и другие околомедицинские мафии, которые годами наживаются на пациентах, как пиявки, выкачивая из больного последнюю копейку".

"В Украине давно нет бесплатной медицины. Нужно создать медицину качественную и доступную. Доступ к современной медицине точно волнует каждого украинского. Нужно изменить эту сферу", – добавила первый вице-спикер.


 
А исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун написала в Twitter, что это – "историческая неделя в сфере здравоохранения Украины".

Как известно, 17 октября Верховная Рада планирует рассмотреть законопроекты, необходимые для старта медицинской реформы.

Ранее в этом году парламент запустил образовательную и пенсионную реформы.

Алена Рощенко, УП

Темы: медициназдоровьеВерховная РадареформыГройсман
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