Националистам объяснили, что вертолетной площадкой руководит государство

Вертолетной площадкой на Парковой аллее в Киеве, которую взяли под контроль представители "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора", управляет государственное предприятие.



Об этом написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.



"Ко вниманию тех, кто захватил вертолетную площадку на Парковой. Этот объект – в управлении государственным предприятием! Генеральная прокуратура Украины за него долго боролась в судах!", – уточнила она.



Вертолетную площадку неподалеку от Верховной Рады построили во времена президентства Виктора Януковича. Для этого срубили деревья на склоне, исказив вид с правого берега Днепра на левый.



Сарган отмечает, что 3 августа 2017 года Апелляционный суд Киева наложил арест и запретил пользоваться, распоряжаться и отчуждать земельные участки площадью более 2 га вместе с 5 объектами недвижимости на Парковой дороге, владельцем которых является ООО "Амадеус Ко".

Охрана, хранение, обслуживание, ремонт, поддержание этого имущества в надлежащем состоянии и оперативное управление им поручено госпредприятию "Финансирование инфраструктурных проектов".



Сарган напомнила также, что Управление ГПУ по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, ведет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге по ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 298, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368-4 УК Украины.

В ходе досудебного расследования в указанном уголовном производстве суд еще 4 июля 2014 года наложил арест на нежилые помещения на Парковой дороге.



А 7 марта 2017 года суд запретил отчуждение корпоративных прав ООО "Амадеус Ко", принадлежащих его соучредителям Хомяку А.В. и Файнроуд Бизнес ПОВ, а госрегистратору и нотариусам запретил регистрировать смену учредителей ООО "Амадеус Ко", изменения в уставные документы общества, а также совершать другие регистрационные действия в отношении ООО "Амадеус Ко".









14 июля этого года бывшему Киевскому городскому главе Леониду Черновецкому сообщили о подозрении в совершении указанного выше уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.



Следствие устанавливает других лиц, причастных к строительству вертолетной площадки.

Год назад в ГПУ заявляли, что скандально известную вертолетную площадку построили за счет незаконного возмещения НДС фиктивным предприятиям.

Алена Рощенко, УП, исправлено