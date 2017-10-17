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СМИ: Петренко соврал, что не знает "смотрящего" за Минюстом

Вторник, 17 октября 2017, 14:00

Министр юстиции Павел Петренко отрицает знакомство с так называемым "серым кардиналом" Минюста Андреем Довбенко, который может быть причастен к схеме откатов многомиллионных вознаграждений госисполнителей.

Об этом сообщает программа "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Издание утверждает, что Петренко три раза отрицал знакомство с этим человеком, несмотря на то, что в 2015 году на официальной встрече, на пост вероятного руководителя Департамента исполнительной службы он лично представлял юриста, Андрея Довбенко, ранее работавшего в т. н. департаменте "Седова-Довбенко" группы ВЕТЭК олигарха Сергея Курченко.

Это "Нашим грошам" подтвердили Хатия Шелия, эксперт по вопросам исполнительного производства и Агия Загребельская, экс-заместитель председателя Государственной исполнительной службы, которые присутствовали на этой встрече.

 

Журналисты издания подчеркивают, что вероятной причиной того, что Петренко отрицает знакомство с Довбенко, является то, что последний может быть человеком нардепа от БПП Александра Грановского.

"Министр юстиции Павел Петренко, который пытался скрыть знакомство с Довбенко, назначенный по квоте "Народного фронта" Арсения Яценюка, однако источники программы в правительстве называют его близким и к народному депутату из президентской фракции Александра Грановского", - говорится в публикации.

 

Несмотря на то, что Петренко решительно отрицает знакомство с юристом, по данным программы, именно Довбенко причастен к кадровым назначениям в Министерстве юстиции на ключевые должности. Так, в течение 2015-2017 гг. в центральном аппарате Минюста и в подконтрольных ему госпредприятиях руководящие должности получили по меньшей мере пять друзей юриста.

В частности, в департаменте регистрации и нотариата, исполнительной службы и ГП "СЭТАИ", которое торгует арестованным имуществом.

Как известно, за два месяца 2017 года 8 госисполнителей Министерства юстиции получили вознаграждения более чем на 23 миллиона гривен.

Сообщалось, что государственные исполнители, которые получили миллионные премии, выписывали доверенности на доступ к своим счетам, что может свидетельствовать о схеме откатов по вознаграждениям.

Позже министр Петренко заявил, что руководители и работники исполнительных служб по всей стране прошли проверку на полиграфе, чтобы доказать свою непричастность к любым коррупционным схемам.

Украинская правда

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Темы: ПетренкоМинюст
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