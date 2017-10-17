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У Авакова предупредили о попытке штурма ВР с использованием взрывчатки

Вторник, 17 октября 2017, 14:14

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк имеет информацию, что нардеп Семен Семенченко планирует организовать штурм Верховной Рады и использовать для этого "взрывные пакеты".

Об этом он написал в Facebook.

"Внимание! По имеющейся информации, вечно смущен и нервный "хор Венский мальчиков" во главе с "дирижером" Гришиным (Семеном Семенченко - ред.) из миролюбивой и очень набожной фракции "Самопомич", вероятно, намерены осуществить попытку штурма ВР по использованием взрывных пакетов", - заявил Шкиряк.

Он предположил, что участники нападения рассчитывают на так называемый "эффект толпы".

Шкиряк заверил, что правоохранители готовы к такому сценарию и "будут реагировать адекватно, только в рамках своих полномочий".

"Никакие провокации не пройдут", - подчеркнул советник Арсена Авакова.

Как известно, 17 октября в центре Киева проходит многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменения избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

Президент Петр Порошенко заявил, что с пониманием относится к митингам, но призывает правоохранителей позаботиться, чтобы они проходили мирно.

Украинская правда

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Темы: Верховная Радачрезвычайное происшествиеАваковШкиряк
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