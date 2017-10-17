У Авакова попередили про спробу штурму Ради з використанням вибухівки

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк має інформацію, що нардеп Семен Семенченко планує організувати штурм Верховної Ради і використовувати для цього "вибухові пакети".

Про це він написав у Facebook.

"Увага! За наявною інформацією, вічно збентежений і нервовий "хор венских мальчиков" на чолі з "дирижером" Грішиним (Семеном Семенченком – ред.) з дуже миролюбної і дуже набожної фракції "Самопоміч", ймовірно, мають намір здійснити спробу штурму ВР з використанням вибухових пакетів", - заявив Шкіряк.

Він припустив, що нападники розраховуватимуть на так званий "ефект натовпу".

Шкіряк запевнив, що правоохоронці готові до такого сценарію і "реагуватимуть адекватно, виключно в рамках наділених їм повноважень".

"Жодні провокації не пройдуть", - наголосив радник Арсена Авакова.

Як відомо, 17 жовтня у центрі Києва проходить кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Президент Петро Порошенко заявив, що з розумінням ставиться до мітингів, але закликає правоохоронців подбати, щоб вони проходили мирно.

Українська правда