Нардепы взялись за медреформу, неприкосновенность - в повестке на четверг
Верховная Рада открыла вечернее пленарное заседание, народные депутаты взялись рассматривать медицинскую реформу.
Об этом объявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.
В зале зарегистрировались 336 парламентариев.
"Еще раз хочу сделать объявление, что, согласно решению согласительного совета, сейчас мы переходим к медицинской реформе. Также, согласно решению согласительного совета, включается в повестку дня на четверг 2 законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности", - заявил Парубий.
"После завершения рассмотрения вопросов медицинской реформы, мы переходим к двум вопросам неприкосновенности", - отметил он, напомнив, что поручил профильному комитету рассмотреть 18 октября и внести на рассмотрение парламента указанные законопроекты.
По мнению Парубия, после положительного решения по вопросу неприкосновенности народные депутаты перейдут к избирательной реформе.
Он выразил надежду, что к утру четверга нардепы успеют рассмотреть 900 поправок к законопроектам медицинской реформы.
У залі @verkhovna rada розпочали розгляд медично реформи! #медреформібути@MoH_Ukraine @Kabmin_UA pic.twitter.com/j7xQcHIuJz— Уляна Супрун (@usuprun) October 17, 2017
Как известно, народный депутат от БПП Мустафа Найем призывал спикера и других депутатов отложить рассмотрение медицинской реформы, которая стоит в повестке дня ВР первой, и уже во вторник приступить к рассмотрению законопроектов, принятие которых требует митинг под стенами Рады.
17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменения избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.
По состоянию на 16.16 Верховную Раду окружили мужчины с нашивками батальона "Донбасс", "Азова" и другие, нацгвардейцы одели шлемы, начались потасовки, применили газ.
Участники акции во время конфликта с правоохранителями сломали рамку металлоискателя на улице Грушевского возле Кабмина и сломали забор.
Также появились данные о двух пострадавших: это один из активистов и полицейский.
Валентина Романенко, УП