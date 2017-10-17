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Нардепы взялись за медреформу, неприкосновенность - в повестке на четверг

Вторник, 17 октября 2017, 16:25

Верховная Рада открыла вечернее пленарное заседание, народные депутаты взялись рассматривать медицинскую реформу.

Об этом объявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

В зале зарегистрировались 336 парламентариев.

"Еще раз хочу сделать объявление, что, согласно решению согласительного совета, сейчас мы переходим к медицинской реформе. Также, согласно решению согласительного совета, включается в повестку дня на четверг 2 законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности", - заявил Парубий.

"После завершения рассмотрения вопросов медицинской реформы, мы переходим к двум вопросам неприкосновенности", - отметил он, напомнив, что поручил профильному комитету рассмотреть 18 октября и внести на рассмотрение парламента указанные законопроекты.

По мнению Парубия, после положительного решения по вопросу неприкосновенности народные депутаты перейдут к избирательной реформе.

Он выразил надежду, что к утру четверга нардепы успеют рассмотреть 900 поправок к законопроектам медицинской реформы.

Как известно, народный депутат от БПП Мустафа Найем призывал спикера и других депутатов отложить рассмотрение медицинской реформы, которая стоит в повестке дня ВР первой, и уже во вторник приступить к рассмотрению законопроектов, принятие которых требует митинг под стенами Рады.

17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменения избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

По состоянию на 16.16 Верховную Раду окружили мужчины с нашивками батальона "Донбасс", "Азова" и другие, нацгвардейцы одели шлемы, начались потасовки, применили газ.

Участники акции во время конфликта с правоохранителями сломали рамку металлоискателя на улице Грушевского возле Кабмина и сломали забор.

Также появились данные о двух пострадавших: это один из активистов и полицейский.

Валентина Романенко, УП

Темы: Верховная Рада
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