Нардепы взялись за медреформу, неприкосновенность - в повестке на четверг

Верховная Рада открыла вечернее пленарное заседание, народные депутаты взялись рассматривать медицинскую реформу.



Об этом объявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.



В зале зарегистрировались 336 парламентариев.



"Еще раз хочу сделать объявление, что, согласно решению согласительного совета, сейчас мы переходим к медицинской реформе. Также, согласно решению согласительного совета, включается в повестку дня на четверг 2 законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности", - заявил Парубий.



"После завершения рассмотрения вопросов медицинской реформы, мы переходим к двум вопросам неприкосновенности", - отметил он, напомнив, что поручил профильному комитету рассмотреть 18 октября и внести на рассмотрение парламента указанные законопроекты.



По мнению Парубия, после положительного решения по вопросу неприкосновенности народные депутаты перейдут к избирательной реформе.



Он выразил надежду, что к утру четверга нардепы успеют рассмотреть 900 поправок к законопроектам медицинской реформы.

Как известно, народный депутат от БПП Мустафа Найем призывал спикера и других депутатов отложить рассмотрение медицинской реформы, которая стоит в повестке дня ВР первой, и уже во вторник приступить к рассмотрению законопроектов, принятие которых требует митинг под стенами Рады.

17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменения избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

По состоянию на 16.16 Верховную Раду окружили мужчины с нашивками батальона "Донбасс", "Азова" и другие, нацгвардейцы одели шлемы, начались потасовки, применили газ.

Участники акции во время конфликта с правоохранителями сломали рамку металлоискателя на улице Грушевского возле Кабмина и сломали забор.

Также появились данные о двух пострадавших: это один из активистов и полицейский.

Валентина Романенко, УП