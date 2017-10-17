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Мать Клыха говорит, что сын истощен психически и физически

Вторник, 17 октября 2017, 17:31

Мать украинского политзаключенного Станислава Клыха говорит, что ее сын плохо себя чувствует, истощен психически и физически.

Об этом она рассказала после свидания с сыном, пишет во вторник в Facebook представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

"Тамара Ивановна Клых только что вернулась со свидания с сыном, Станиславом Клыхом, которого незаконно удерживаемым в российской тюрьме. Плачет, что сын плохо себя чувствует, истощен психически и физически, очень похудел", - пишет Геращенко.

По ее словам, Тамара Клых просит приложить все усилия для скорейшего освобождения Станислава.

"Освобождение заложников и политзаключенных - это ключевой приоритет, на котором настаивает украинская власть. Это действительно ужасно, что уже год - ни одного освобождения", - отмечает также вице-спикер.

Она напомнила, что этот вопрос поднимается на всех международных встречах, в Минске украинская сторона предлагала различные варианты и компромиссы ради разблокирования, к сожалению, ответа пока нет.

Также Геращенко поблагодарила коллег, которые поддерживают семьи заложников.

Как известно, Верховный суд Чечни 26 мая 2016 года приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно

По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отвергали все обвинения, Клых заявлял, что вообще никогда не был в Чечне.

Правозащитники отмечали, что из-за пыток, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия, Клых в российском СИЗО сошел с ума.

31 августа 2017 стало известно, что Клыха из тюрьмы перевели в больницу в Магнитогорске. Омбудсмен Украины Валерия Лутковская обратилась к российской коллеге с просьбой найти украинца.

Позже выяснилось, что он находился в психиатрической больнице.

Украинская правда

Темы: заложникиРосcия
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