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Левочкин заявил, что подопечные Авакова готовят на него покушение

Среда, 18 октября 2017, 12:44

Заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Сергей Левочкин заявил, что на него готовится покушение "при участии Министерства внутренних дел".

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы депутата от 18 октября.

"В адрес Сергея Лёвочкина звучат угрозы физического устранения, которые исходят от руководства МВД. Так, недавно мы получили информацию о планируемом при их участии покушении на оппозиционного политика", – идет речь в заявлениии.

Также у народного депутата-олигарха утверждают, что за Левочкиным ведут незаконную слежку сотрудники полиции.

"Его семья, включая несовершеннолетних детей, незаконно преследуется в рамках сфабрикованных по заказу нынешнего руководства МВД уголовных дел", – говорится в сообщении.

Также оппоблоковец напоминает, что с 2016 года не расследован поджог здания телеканала "Интер". По его мнению, за этим поджогом стоят министр внутренних дел и его подручные.

По словам Левочкина, руководители "Народного фронта" "используют свои "квоты" во власти для политически мотивированных преследований своих оппонентов и связанных с ними бизнесов".

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Как известно, Генпрокуратура подозревала компанию, которая принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу и экс-главе АП Януковича Сергею Левочкину, в финансировании терроризма.

Левочкин возмущался требованием Генеральной прокуратуры предоставить информацию о мобильных переговорах за 4 года в рамках следствия о разгоне Евромайдана в ноябре 2013 года.

Бывший президент Украины Виктор Янукович во время видеодопроса 28 ноября 2016 года заявил, что "Беркут" превысил свои полномочия 30 ноября 2013 года. Он не исключает причастности к этому Левочкина.

Также 23 ноября, министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что автором разгона Евромайдана был тогдашний глава Администрации президента, а ныне народный депутат от "Оппоблока" Сергей Левочкин.

Сам же Виктор Янукович впервые об этом сказал 24 декабря 2014 года.

В ответ на обвинения Авакова Левочкин заявил: "Все это широко известно и лучше всего демонстрирует, что очередное хамское заявление Авакова, как и предыдущие, построено на лжи".

Украинская правда

Темы: ЛевочкинМВДНародный фронт
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