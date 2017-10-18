Зам Гужвы заявляет, что ее задерживали пограничники

Заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Светлана Крюкова заявляет, что в аэропорту "Борисполь" ее задержали, а потом отпустили пограничники.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Только что пограничники задержали меня в аэропорту Борисполь - при пересечении границы из Амстердама. Сотрудник службы забрал паспорт и группой отправились изучать обстоятельства", - пишет журналистка.

По ее словам, о причине проверки ей пока не сообщали.

Крюкова рассказала, что на полтора дня ездила в Нидерланды "по официальному приглашению нидерландской рекламной компании - для съёмок в fashion проекте".

Через 40 минут журналистка сообщила, что ее уже отпустили.

"Пограничники вручили паспорт и отпустили. Отксерили билеты, записали маршрут. Причину задержания не пояснили", - пишет она.

По словам Крюковой, пограничник ей намекнул, что на "нее в системе стоит отметка, и такие приемы будут повторятся при любом пересечении границы".

"Я у них на особом контроле. По всей видимости это следствие истории путешествия в МихоБасе (в одном автобусе с Михеилом Саакашвили, когда тот въезжал из Польши в Украину - ред.)", - прокомментировала она.

Как сообщалось, 26 сентября главред "Страны" Игорь Гужва заявил, что правоохранители завершили расследование по делу о вымогательстве им 10 тысяч долларов у нардепа Дмитрия Линько и скоро его отдадут под суд.

Вечером 22 июня в редакции "Страна.ua" провели обыск, после которого Гужву забрали в СИЗО. Генпрокуратура заявила, что через посредника Гужва требовал и получил 10 000 долларов за неразмещение компромата на нардепа от "Радикальной партии" Дмитрия Линько.

10 сентября с Варшавы отправился автобус с журналистами ведущих СМИ, к которым затем присоединился экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, и они вместе пересекли границу с Украиной. Пограничники называют это пересечение незаконным.

После этого Светлану Крюкову внесли в базу сайта "Миротворец".

Украинская правда