Геращенко: В Луганской области на днях будет открыт КПВВ "Золотое"
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске договорилась о разблокировании пункта пропуска "Золотое" в Луганской области.
Об этом пишет в Facebook представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ирина Геращенко.
"КПВВ "Золотое" благодаря нашим требованиям, наконец, на днях будет открыт", - написала она.
"Тяжелый день. Но, надеюсь, не бесполезный, потому что люди на Луганщине ждут КПВВ в Золотом, и мы наконец, через полтора года, дожали открытия", - добавила Геращенко.
Она также рассказала, как продвигается дело освобождения заложников. По ее словам, их количество постоянно растет, а договориться с оккупантами не удается.
"Камень преткновения - требование амнистии для беркутовцев и других персонажей, которые не имеют никакого отношения к Донбассу. Работаем, чтобы были хорошие новости для семей наших заложников, пока все идет трудно, но движемся", - отметила Геращенко.
По ее словам, очередной раунд переговоров в Минске прошел с определенными трудностями, но позитив все же есть.
Как сообщалось, 5 октября на переговорах в Минске предварительно договорились об открытии пункта пропуска "Золотое" 20 октября.
Украинская правда