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"Самопомич" избавилась от депутата

Четверг, 19 октября 2017, 11:26

Фракция партии "Самопомич" исключила из своего состава депутата Наталью Веселову.

Об этом объявил с трибуны спикер парламента Андрей Парубий.

"Сообщаю об исключении из состава фракции "Самопомич" Натальи Веселовой", - отметил Парубий.

После исключения Веселовой численность "Самопомочи" в парламенте составляет 25 депутатов (минимально необходимое количество нардепов во фракции/группе в Раде восьмого созыва - 19).

 

Как известно, ранее фракция "Самопомич" решила исключить из фракции Веселову из-за того, что она проголосовала в Раде за законопроект, внесенный президентом Петром Порошенко, о продлении действия особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В партии объяснили, что основанием для исключения было совершение действий, порочащих репутацию фракции и партии "Самопомич", в частности, это инициирование законопроектов, которые отрицают оккупацию вопреки позиции фракции.

Украинская правда

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