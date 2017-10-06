Из фракции "Самопомич" выгнали нардепа за поддержку закона Порошенко

Фракция "Самопомич" исключила из своего состава народного депутата Наталью Веселову.

Об этом сообщается на сайте партии "Объединение Самопомич".

"Основанием для исключения было совершение действий, порочащих репутацию фракции и партии "Самопомич", в частности, это инициирование законопроектов, которые отрицают оккупацию вопреки позиции фракции", - отмечают в партии.

Там пояснили, что Веселова в пятницу проголосовала в Раде за законопроект, внесенный президентом Петром Порошенко, о продлении действия особого статуса Донбасса.

"Эти действия свидетельствуют о том, что Наталья Веселова не разделяет позицию фракции, ее ценности и принципы. Веселовой ранее было предложено самой выйти из состава фракции, но это решение она не приняла из-за опасений потерять мандат", - говорится в сообщении.

Сама Веселова пояснила в Facebook, что если бы Рада не приняла этот закон, Россия смогла бы снять с себя санкции. Кроме того, Украину обвинили бы в нарушении Минских договоренностей.

Также депутат говорит, что закон поможет "не отрезать Донбасс, а вернуть и реинтегрировать его".

Наталья Веселова Фото с ее страницы Facebook

Как известно, 6 октября депутаты Верховной Рады поддержали законопроект №7164, который продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей.

Этот закон фактически является частью закона №7163 о реинтеграции Донбасса, который Верховная Рада поддержала пока в первом чтении.

Ранее Веселова говорила, что глава фракции "Самопомич" Олег Березюк предлагал ей покинуть эту парламентскую силу.

Евгений Кизилов, УП