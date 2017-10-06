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Из фракции "Самопомич" выгнали нардепа за поддержку закона Порошенко

Пятница, 6 октября 2017, 13:22

Фракция "Самопомич" исключила из своего состава народного депутата Наталью Веселову.

Об этом сообщается на сайте партии "Объединение Самопомич".

"Основанием для исключения было совершение действий, порочащих репутацию фракции и партии "Самопомич", в частности, это инициирование законопроектов, которые отрицают оккупацию вопреки позиции фракции", - отмечают в партии.

Там пояснили, что Веселова в пятницу проголосовала в Раде за законопроект, внесенный президентом Петром Порошенко, о продлении действия особого статуса Донбасса.

"Эти действия свидетельствуют о том, что Наталья Веселова не разделяет позицию фракции, ее ценности и принципы. Веселовой ранее было предложено самой выйти из состава фракции, но это решение она не приняла из-за опасений потерять мандат", - говорится в сообщении.

Сама Веселова пояснила в Facebook, что если бы Рада не приняла этот закон, Россия смогла бы снять с себя санкции. Кроме того, Украину обвинили бы в нарушении Минских договоренностей.

Также депутат говорит, что закон поможет "не отрезать Донбасс, а вернуть и реинтегрировать его".

 
Наталья Веселова
Фото с ее страницы Facebook

Как известно, 6 октября депутаты Верховной Рады поддержали законопроект №7164, который продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей.

Этот закон фактически является частью закона №7163 о реинтеграции Донбасса, который Верховная Рада поддержала пока в первом чтении.

Ранее Веселова говорила, что глава фракции "Самопомич" Олег Березюк предлагал ей покинуть эту парламентскую силу.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: СамопомичВерховная Рада
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