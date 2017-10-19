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Розенблату пытаются продлить меру пресечения, идет суд

Четверг, 19 октября 2017, 17:49

Сейчас в Соломенском райсуде Киева проходит заседание, на котором антикоррупционные органы пытаются продлить меру пресечения народному депутату Бориславу Розенблату.

Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат нардепа Алексей Шевчук.

"Сейчас идет суд, Соломенский. Рассматривает судья Бобровник (Александр – ред.). Прокуроры САП пытаются продлить то, что закончилось, пытаются убедить судью заменить ходатайство", - рассказывает он.

По словам юриста, прокуроры вместе с детективами НАБУ пытаются передать судье новое ходатайство, что запрещено законом.

Как объяснили УП в Антикоррупционной прокуратуре, сейчас в Соломенском суде рассматривают возобновление мер пресечения для Розенблата, действие которых истекло 16 октября, в том числе ношение электронного средства контроля.

Прокуроры говорят, что пытались продолжить меры нардепу в установленный законом пятидневный срок, но этого сделать не удалось из-за затягивания судебного разбирательства защитой.

На судебном заседании присутствует и Розенблат.

Как сообщалось, в четверг детективы НАБУ сняли Борислава Розенблата с самолета в аэропорту "Киев" ("Жуляны").

По словам адвоката нардепа Алексея Шевчука, его подзащитный должен был лететь на "ежегодное лечение".

17 октября Розенблат заявил, что 16 октября истек срок действия установленного для него запрета на выезд за границу и обязательства носить электронный браслет.

Оксана Коваленко, Евгений Кизилов, УП

Темы: Розенблатсуд
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