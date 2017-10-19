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Митингующие пытаются пронести дополнительные палатки под Раду

Четверг, 19 октября 2017, 17:21
Митингующие пытаются пронести дополнительные палатки под Раду
УП

В правительственном квартале возле Дома офицеров митингующие разгрузили 4 автомобиля с палатками и пенопластом и пытались пронести их в палаточный городок, полиция заблокировала эту попытку.

Об этом передает с места события корреспондент "Украинской правды".

Внефракционный народный депутат Юрий Деревянко пытался вести переговоры, чтобы активистов пропустили, звонил председателю столичного управления Нацполиции Андрею Крищенко, однако разрешения не получил.


Правоохранители объясняют, что приказа не пропускать палатки нет, но нет возможности проверить, нет ли внутри палаток и пенопласта запрещенных предметов (оружия).

Сейчас активисты с палатками и пенопластом стоят на перекрестке рядом с гостиницей "Киев".



Ранее в четверг народный депутат из фракции "Самопомич" Егор Соболев заявил, что жители палаточного городка под Верховной Радой не хотят расходиться и остаются.

Как известно, утром 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг с требованиями отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и избирательной реформы.

Вечером между правоохранителями и активистами произошли столкновения, митингующие установили несколько десятков палаток перед Верховной Радой.

18 октября акция протеста продолжалась. После 17 часов под Верховной Радой произошла новая стычка.

Народный депутат Соболев в комментарии телеканалу АТR заявил, что "отряд спецназовцев пошел на митингующих в атаку и пытался забрать щиты".

В то же время в полиции объяснили, что пытались уговорить протестующих вернуть украденные у нацгвардейцев щиты.

В результате столкновений и толкотни были задержаны и выпущены 11 человек.

Алексей Братущак, Валентина Романенко, УП

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Темы: акциимитингиКиев
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