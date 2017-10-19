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ОБСЕ продлила мандат наблюдателей на российских КПП

Четверг, 19 октября 2017, 18:05

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе продлила мандат наблюдательной миссии на российских контрольно-пропускных пунктах "Донецк" и "Гуково" до 31 января 2018 года.

Об этом сообщает сайт ОБСЕ.

"Согласно решению, принятому сегодня Постоянным советом ОБСЕ, 57 государств-участников согласились продлить мандат Миссии наблюдателей ОБСЕ на российских контрольно-пропускных пунктах "Гуково" и "Донецк" на три месяца до 1 января 2018 года", - говорится в сообщении.

Мандат Миссии, состоящий из 22 сотрудников, останется неизменным.

"Действуя по принципу беспристрастности и прозрачности, наблюдатели будут следить за ситуацией на обоих российских контрольно-пропускных пунктах, а также за перемещением через границу", - добавили в ОБСЕ.

Миссия находится на месте с 29 июля 2014 года.

Ранее ОБСЕ сообщила, что с начала года на Донбассе было больше 313 тысяч нарушений тишины.

18 октября наблюдатели ОБСЕ зафиксировали, как боевики разгружали с тягачей шесть танков неустановленного типа в районе оккупированного села Зерновое, в 70 км от Донецка.

Ирина Балачук, УП

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Темы: ОБСЕДонбассРосcия
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