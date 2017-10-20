САП: Полякову инкриминируют не вымогательство, но получение взятки

Специализированная антикоррупционная прокуратура подтверждает, что с депутата от "Народного фронта" Максима Полякова сняты обвинения в вымогательстве взятки.

Об этом сказал заместитель руководителя САП Владимир Кривенко "Українським новинам".

"Поляков перекручивает факты, квалифицирующий признак - вымогательство снят. Но все остальное остается", – сказал он.

По его словам, депутату инкриминируется получение взятки (неправомерной выгоды), ст. 368 Уголовного кодекса.

Ранее Поляков заявил, что с него сняты обвинения о вымогательстве взятки.

Депутат является фигурантом дела о незаконной добыче янтаря. Кроме него в "янтарном деле" фигурирует народный депутат Борислав Розенблат, с которого парламент тоже снял неприкосновенность.

Соломенский районный суд Киева избрал для Полякова залог в размере 304 000 гривен и обязал носить электронный браслет, а также сдать все загранпаспорта.

25 июля Поляков внес назначенный судом залог в 304 000 гривен, но отказался надевать браслет.

Из-за этого в начале сентября Соломенский райсуд Киева направил этот залог в доход государства и назначил ему новый - в размере 608 000 гривен, который, как сообщалось, он также внес.