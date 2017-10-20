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РФ ігнорує листи українського омбудсмена у справі викраденого Гриба

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 15:12

Російська Федерація поки не відповіла на жоден із п'яти листів від українського омбудсмена Валерії Лутковської щодо справи Павла Гриба, який перебуває в слідчому ізоляторі Краснодару й обвинувачується в "підготовці теракту в школі".

Про це Лутковська заявила 20 жовтня під час прес-конференції, повідомляє "Укрінформ".

"На жаль, тут теж досить складна ситуація у зв'язку з тим, що на п'ять листів, які були адресовані омбудсмену Російської Федерації з кінця серпня по сьогоднішній день, ми не отримали ще жодної відповіді", – зазначила вона.

"Я все-таки дуже розраховую на те, що буде здійснений ефективний контроль з боку омбудсмена РФ щодо ситуації із Павлом Грибом і, відповідно, що Росія виконає правило 39 (регламенту Європейського суду з прав людини - ред.), тому що адвокати Павла Гриба звернулися до ЄСПЛ. Європейський суд з прав людини має право втрутитися у справу безпосередньо", – каже омбудсмен.

За її словами, адвокатам Гриба вдалось переконати Європейський суд у необхідності втручання, зважаючи стан здоров'я затриманого.

Як відомо, син українського офіцера Павло Гриб зник 24 серпня у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли в Смоленську область, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї провини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

За офіційною інформацією, Гриб перебуває в краснодарському СІЗО.

Йому загрожує термін ув'язнення від трьох років.

Жовтневий райсуд Краснодару 18 жовтня продовжив термін утримання під вартою викраденого російськими спецслужбами українця до 4 січня 2018 року.

Теми: заручникиРосія
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