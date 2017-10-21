В Киеве задержали мужчину с оружием, который шел на акцию под ВР

мужВ Киеве утром в субботу полиция задержала мужчину, который направлялся на акцию под Верховной Радой с винтовкой с оптическим прицелом, пистолетом и ножом.

Об этом говорится в сообщении столичного главка полиции.

"Предоставить объяснения и назвать свои анкетные данные человек отказывается", - заявили в полиции.

Отмечается. что задержанного доставили в управление полиции для установления личности и проведения первоочередных следственных действий.

Все фото - пресс-служба полиции Киева

Как сообщил в эфире телеканала "112 Украина" начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко, мужчину с оружием выявили в ходе проверки возле палаточного городка под ВР.

"Он нес с собой чехол с ружьем. При проведении поверхностного осмотра еще были найдены и изъяты пистолет "Форт" для отстрела резиновых пуль, нож, радиостанция. Он был задержан и доставлен в районное управление полиции", - отметил Крищенко.

Он добавил, что личные данные задержанного уже установлены.

"Он житель Одесской области, приехал в Киев оттуда, оружие приобрел в Одессе несколько дней назад. Будем выяснять, для чего он его приобрел и направлялся в палаточный городок. Жители палаточного городка на это задержание отреагировали спокойно, с пониманием", - сообщил глава столичного главка Нацполиции.

"Пистолет "Форт 9Р" для резиновых пуль мы направили на экспертизу, чтобы установить, есть ли там признаки переработки. Винтовка - по предварительной информации - пневматическое страйкбольное оружие", - уточнил Крищенко позже

В автомобиле задержанного, найденном в нескольких кварталах от Мариинского парка, обнаружили несколько пустых магазинов к охотничьему ружью.

Также Крищенко сообщил, что в настоящее время в центральной части города других нарушений не зафиксировано.

"Ситуация спокойная. Сейчас в центре города находится 1000 правоохранителей, около 250-300 человек - в палаточном городке", - сообщил Крищенко.

В свою очередь нардеп от "Самопомочи" Егор Соболев сообщил, что "военная форма", в которой якобы задержали мужчину с оружием на самом деле является одеждой рыбака, а винтовка - муляж снайперской винтовки, из которой можно стрелять шариками на 50-100 метров.

Как известно, акция "Всеукраинский сбор" за большую политическую реформу началась под стенами Верховной Рады во вторник, 17 октября. Ее участники требуют принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, создание Антикоррупционного суда и изменения избирательного законодательства.

Подъезды к правительственному кварталу были перекрыты, в центре Киеве порядок охраняли 3,5 тысячи полицейских и нацгвардейцев.

В течение дня между митингующими и правоохранителями произошло несколько столкновений, полиция задержала нескольких активистов. Также участники акции установили под ВР несколько палаток.

После нескольких дней акции политическая партия "Движение новых сил" и депутаты "Сапопомочи" решили продолжать участие в митинге под парламентом, остальные участники из акции решили выйти.

По состоянию на 20 октября около 150 активистов продолжали акцию за "политическую реформу" под ВР, а правоохранители проводили переговоры с активистами о переносе палаток с проезжей части улицы Грушевского в Мариинский парк.

Больше о событиях под ВР читайте в материалах:

"Митинг за большую политическую реформу. Столкновения и первые палатки (онлайн)",

"Пришли вынести козла". Как прошел первый день протестов возле Рады",

"Обличчя протесту. Хто й навіщо оселився в наметах під Верховною Радою",

"Майдан Михо", или Саакашвили один на один с Порошенко".

Украинская правда