У Києві затримали чоловіка зі зброєю, який йшов на акцію під ВР

У Києві вранці у суботу поліція затримала чоловіка, який прямував на акцію під Верховною Радою з гвинтівкою з оптичним прицілом, пістолетом та ножем.

Про це йдеться у повідомленні столичного главку поліції.

"Надати пояснення та назвати свої анкетні дані чоловік відмовляється", - заявили у поліції.

Зазначено, що затриманого доставили до управління поліції для встановлення особи та проведення першочергових слідчих дій.

усі фото - прес-служба поліції м.Києва

Як повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна" начальник ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко, чоловіка зі зброєю виявили під час перевірки біля наметового містечка під ВР.

"Він ніс з собою чохол з рушницею. Під час проведення поверхневого огляду ще було знайдено та вилучено пістолет "Форт" для відстрілу гумових куль, ніж, радіостанцію. Його було затримано та доправлено до районного управління поліції", - зазначив Крищенко.

Він додав, що особисті дані затриманого вже встановлено.

"Він мешканець Одеської області, приїхав до Києва звідти, зброю придбав в Одесі кілька днів тому. Будемо з'ясовувати, для чого він її придбав і прямував у наметове містечко. Мешканці наметового містечка на це затримання відреагували спокійно, з розумінням", - повідомив очільник столичного главку Нацполіції.

"Пістолет "Форт 9Р" для гумових куль ми направили на експертизу, щоб встановити, чи є там ознаки переробки. Гвинтівка - за попередньою інформацією - пневматична страйкбольна зброя", - уточнив Крищенко пізніше.

В автомобілі затриманого, який було виявлено у декількох кварталах від Маріїнського парку, знайшли кілька порожніх магазинів до мисливської рушниці.

Також Крищенко повідомив, що наразі у центральній частині міста інших порушень не зафіксовано.

"Ситуація спокійна. Наразі у центрі міста перебуває 1000 правоохоронців, близько 250-300 осіб - у наметовому містечку", - повідомив Крищенко.

У свою чергу нардеп від "Самопомочі" Єгор Соболєв повідомив, що "військова форма", в якій нібито затримали чоловіка зі зброєю насправді є одягом рибалки, а гвинтівка - муляж снайперської гвинтівки, з якої можна стріляти кульками на 50-100 метрів.

Як відомо, акція "Всеукраїнський збір" за велику політичну реформу розпочалася під стінами Верховної Ради у вівторок, 17 жовтня. Її учасники вимагають ухвалити закони про скасування депутатської недоторканності, створення Антикорупційного суду і зміни виборчого законодавства.

Під'їзди до урядового кварталу було перекрито, у середмісті Києві порядок охороняли 3,5 тисячі поліцейських та нацгвардійців.

Впродовж дня між мітингувальниками та правоохоронцями сталося кілька сутичок, поліція затримала кількох активістів. Також учасники акції встановили під ВР кілька наметів.

Політична партія "Рух нових сил" та депутати "Сапопомочі" вирішили продовжувати протестну акцію під парламентом, решта учасників мітингу почали виходити з акції.

Станом на 20 жовтня близько 150 активістів продовжували акцію за "політичну реформу" біля ВР, а правоохоронці проводили перемовини з активістами щодо перенесення палаток із проїзної частини вулиці Грушевського у Маріїнський парк.

Більше про події під ВР читайте у матеріалах:

"Мітинг за велику політичну реформу. Сутички та перші намети (ОНЛАЙН)",

"Прийшли винести козла". Як минув перший день протестів біля Ради",

"Обличчя протесту. Хто й навіщо оселився в наметах під Верховною Радою",

"Майдан Міхо", або Саакашвілі сам на сам з Порошенком".

Українська правда