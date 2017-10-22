Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Большинство стран ООН поддерживают идею миротворцев на Донбассе - Порошенко

Воскресенье, 22 октября 2017, 22:13
Большинство стран ООН поддерживают идею миротворцев на Донбассе - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что сейчас большинство стран Организации Объединенных Наций поддерживают идею введения миротворческой миссии на Донбасс.

Об этом он сказал на встрече с жителями Авдеевки, передает его пресс-служба.

"Я все делаю для того, чтобы миротворцы были на Донбассе. И это означает, что на Донбассе прекратят стрелять. Это значит, что мы с вами, совместными усилиями принесли мир на Донбасс", - сказал Порошенко.

По словам президента, сегодня идею миротворцев поддерживают большинство государств-членов ООН.

Также он убежден, что введение миротворческой миссии позволит Украине взять контроль над участком российско-украинской границы.

Как известно, Украина ознакомила Совет Безопасности ООН со своей позицией по введению миротворцев на Донбасс и имеет наготове собственный проект резолюции об этом. Но перед запуском международного контингента настаивает на выводе Россией ее наемников и оружия с востока страны.

По сообщениям СМИ, на следующей неделе в Украину приедет специальный представитель США Курт Волкер, чтобы встретиться с президентом Петром Порошенко.

Темы: ПорошенкоООНДонбассмиротворцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: