Большинство стран ООН поддерживают идею миротворцев на Донбассе - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что сейчас большинство стран Организации Объединенных Наций поддерживают идею введения миротворческой миссии на Донбасс.

Об этом он сказал на встрече с жителями Авдеевки, передает его пресс-служба.

"Я все делаю для того, чтобы миротворцы были на Донбассе. И это означает, что на Донбассе прекратят стрелять. Это значит, что мы с вами, совместными усилиями принесли мир на Донбасс", - сказал Порошенко.

По словам президента, сегодня идею миротворцев поддерживают большинство государств-членов ООН.

Также он убежден, что введение миротворческой миссии позволит Украине взять контроль над участком российско-украинской границы.

Как известно, Украина ознакомила Совет Безопасности ООН со своей позицией по введению миротворцев на Донбасс и имеет наготове собственный проект резолюции об этом. Но перед запуском международного контингента настаивает на выводе Россией ее наемников и оружия с востока страны.

По сообщениям СМИ, на следующей неделе в Украину приедет специальный представитель США Курт Волкер, чтобы встретиться с президентом Петром Порошенко.