Климкин: Украина еще не подавала в ООН резолюцию по миротворцам

Украина ознакомила Совет безопасности ООН и своих партнеров касательно логики своей позиции о размещении на Донбассе миротворческой миссии ООН, но своего проекта резолюции об этом еще не подавала.

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин рассказал в интервью агентству "Укринформ".

"Мы ознакомили Совет Безопасности ООН и всех партнеров с логикой нашей позиции, а любые официальные проекты будем подавать после того, как в деталях обсудим ее со всеми друзьями и партнерами", - завил он.

Климкин пояснил, что иначе существует риск, что Россия будет пытаться использовать эту ситуацию, чтобы либо ослабить мандат будущей миссии, либо договариваться с разными партнерами отдельно.

"Хотя, конечно, проект резолюции у нас давно готов. Еще в марте 2015 года Президент Украины официально направил Генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности ООН соответствующее обращение. И это письмо было распространено в качестве официального документа СБ ООН", - напомнил министр.

По его словам, сначала необходимо со всеми коллегами, в том числе с членами Совета Безопасности, выработать общую позицию, которая будет охватывать и вопрос мандата, и возможные временные рамки хотя бы предварительного обсуждения, чтобы не оставить России возможности использовать эту ситуацию для дальнейшего искажения самой логики миротворческой миссии на Донбассе.

"А она заключается в том, что Россия со всеми вооружениями и наемниками должна выйти из Донбасса, туда должен зайти международный компонент, и, соответственно, начаться переходный период, чтобы Донбасс полностью вернулся в украинское правовое, и не только правовое, пространство" , - подчеркнул Климкин.

Ранее агентство УНИАН со ссылкой на заместителя главы Администрации президента Константина Елисеева сообщило, что украинская делегация в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке передала на рассмотрение партнерам из Совета безопасности ООН свой проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

Как известно, 5 сентября Россия по поручению президента Владимира Путина направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генсекретаря ООН и председателю Совета безопасности ООН.

По утверждению Путина, миротворцы могут бытьтолько на линии разграничения сторон - для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ. Кроме того, ввести миротворцев на восток Украины можно только после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и только по согласованию с представителями т. Н. "ДНР" и "ЛНР", заявил президент РФ.

Представители Украины в трехсторонней контактной группе по решению конфликта на Донбассе заявили, что Путин подменяет понятия и обесценивает саму идею миротворцев.



В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что присутствие россиян в миротворческой миссии невозможно, как и переговоры на эту тему с пророссийскими боевиками.



У Украины готова своя резолюция по миротворцам, заявил представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Президент Петр Порошенко 7 сентября заявил, что миротворческая миссия ООН должна действовать на всей территории Донбасса, а не только на линии соприкосновения, в миссии не должно быть россиян, не может и речи идти о согласовании ее введения с боевиками, также она не должна означать отмену или ослабление антироссийских санкций.

Порошенко во время обращения к Верховной Раде констатировал, что "договориться о параметрах миротворческой миссии будет чрезвычайно сложно".