Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бизнесмены стали чаще жаловаться на полицию и СБУ – омбудсмен

Понедельник, 23 октября 2017, 15:06

Количество жалоб на правоохранительные органы в третьем квартале 2017 года значительно выросло, так как бизнес перестал бояться обращаться с жалобами на силовиков.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета.

"В прошлом квартале увеличилось количество жалоб на СБУ, Нацполицию. По прокуратуре динамика не изменилась в сравнении со вторым кварталом. В целом количество жалоб на силовой блок в третьем квартале выросло значительно. Причины разные, но одна из них – бизнес поверил, что так можно возобновить справедливость", – заявил он.

По словам Шеметы, раньше предприниматели опасались, что обращение с жалобой на силовиков чревато какими-то действиями с их стороны.

"Но предприниматели увидели результат нашего вмешательства и стали чаще обращаться", – отметил бизнес-омбудсмен.

Он также уведомил, что лидером по количеству жалоб от бизнеса все еще лидирует Государственная фискальная служба (ГФС). В третьем квартале 2017 года жалоб на ведомство значительно увеличилось из-за проблем с регистрацией налоговых накладных.

"Если исключить этот фактор, то количество обращений на фискалов в третьем квартале сокращалось", – добавил он.

Как известно, премьер-министр Владимир Гройсман предложил принять закон, который бы предусматривал уголовную ответственность правоохранительным органам за давление на предпринимателей.

Генеральный прокурор Юрий Луценко обязал прокуроров задействовать силы специального назначения во время обысков предприятий только в исключительных случаях.

Темы: бизнесполицияСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
бизнес
"Слуга" Слюсарев после вторжения стал владельцем завода "Рапид" и фирм в трех странах – СМИ
Депутаты изменили процедуру банкротства на время военного положения
Энергокомпания Ахметова рассчитывает на государственные кредиты для восстановления ТЭС
Последние новости
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: