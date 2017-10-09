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Гройсман хочет закон, наказывающий силовиков за давление на бизнес

Понедельник, 9 октября 2017, 10:46

Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает принять закон, который бы предусматривал уголовную ответственность правоохранительным органам за давление на предпринимателей.

Об этом он заявил в понедельник на круглом столе "Культура добропорядочности - как движущая сила устойчивого развития".

"У меня есть вопрос: Почему мы до сих пор коррупционеров в погонах не привели к ответственности? Тех, кто давит, создает избыточное давление на реально работающий, честный бизнес страны", - отметил премьер.

В частности, глава правительства выступил с предложением создать рабочую группу, которая бы очень быстро, за 2-3 недели, написала соответствующий законопроект и подала его на рассмотрение Верховной Рады.

По его словам, у Кабинета министров есть "политическая воля" сформировать такой законопроект, но нужно, чтобы представители ассоциаций и других организаций, представляющих интересы бизнеса в Украине, направили своих юристов в соответствующую группу.

Как сообщалось, 14 сентября на встрече Петра Порошенко с представителями бизнеса и силовых структур достигли договоренности прекратить силовые операции на предприятиях.

Евгений Кизилов, УП

Темы: ГройсманКабинет министровВерховная Радазаконодательствобизнес
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