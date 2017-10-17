Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ отказалось возбуждать дело из-за отсутствия декларации Клюева

Вторник, 17 октября 2017, 14:51

Национальное антикоррупционное бюро решило не открывать уголовное производство из-за отсутствия электронной декларации депутата-беглеца Сергея Клюева.

Такая информация содержится в ответе на обращение проекта "Марлин".

В бюро отмечают: пока нет оснований считать, что народный депутат Клюев не подал декларацию преднамеренно.

"Согласно письму Департамента Интерпола и Европола Национальной полиции Украины по состоянию на 29.03.2017 г. Клюев Сергей Петрович, 19.08.1969 г. р. числится в международном розыске", - подчеркивают в НАБУ.

Там добавляют, что статьей 366-1 Уголовного кодекса (умышленное непредставление декларации) прямо предусмотрен главный признак - наличие прямого умысла на непредставление декларации субъектом декларирования.

"В настоящее время не усматривается наличия достаточных субъективных данных о наличии состава уголовных преступлений, отнесенных к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины, основания для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований в настоящее время отсутствуют", - сообщили в бюро.

Детективы отметили, что примут к сведению информацию об отсутствии декларации народного депутата Сергея Клюева.

Максимальная ответственность за умышленное непредставление декларации, согласно вышеупомянутой статье 366-1, - лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В НАБУ сообщили, что Клюев объявлен в розыск Генеральной прокуратурой с июня 2015 года. Он подозревается в завладении государственным имуществом.

Как сообщалось, в январе 2016 Верховная Рада дала разрешение на арест Сергея Клюева, поскольку он проходит по нескольким делам, в том числе относительно махинаций с оформлением резиденции Януковича в Межигорье. В 2015 году он сбежал из Украины.

В мае 2017 года Интерпол снял с розыска бывшего президента Виктора Януковича и его окружение, в том числе и Сергея Клюева.

В конце мая 2017 года стало известно, что помощники депутата-беглеца Сергея Клюева до сих пор получают зарплату.

Темы: КлюевНАБУкриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Клюев
ВАКС заочно арестовал бывшего первого вице-премьера Клюева
Суд снял арест с имущества, изъятого в доме родителей Клюева
Подозрительные транзакции: в файлах FinCEN фигурируют Клюевы, Фирташ и Коломойский
Последние новости
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: