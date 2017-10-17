НАБУ отказалось возбуждать дело из-за отсутствия декларации Клюева

Национальное антикоррупционное бюро решило не открывать уголовное производство из-за отсутствия электронной декларации депутата-беглеца Сергея Клюева.

Такая информация содержится в ответе на обращение проекта "Марлин".

В бюро отмечают: пока нет оснований считать, что народный депутат Клюев не подал декларацию преднамеренно.

"Согласно письму Департамента Интерпола и Европола Национальной полиции Украины по состоянию на 29.03.2017 г. Клюев Сергей Петрович, 19.08.1969 г. р. числится в международном розыске", - подчеркивают в НАБУ.

Там добавляют, что статьей 366-1 Уголовного кодекса (умышленное непредставление декларации) прямо предусмотрен главный признак - наличие прямого умысла на непредставление декларации субъектом декларирования.

"В настоящее время не усматривается наличия достаточных субъективных данных о наличии состава уголовных преступлений, отнесенных к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины, основания для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований в настоящее время отсутствуют", - сообщили в бюро.

Детективы отметили, что примут к сведению информацию об отсутствии декларации народного депутата Сергея Клюева.

Максимальная ответственность за умышленное непредставление декларации, согласно вышеупомянутой статье 366-1, - лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В НАБУ сообщили, что Клюев объявлен в розыск Генеральной прокуратурой с июня 2015 года. Он подозревается в завладении государственным имуществом.

Как сообщалось, в январе 2016 Верховная Рада дала разрешение на арест Сергея Клюева, поскольку он проходит по нескольким делам, в том числе относительно махинаций с оформлением резиденции Януковича в Межигорье. В 2015 году он сбежал из Украины.

В мае 2017 года Интерпол снял с розыска бывшего президента Виктора Януковича и его окружение, в том числе и Сергея Клюева.

В конце мая 2017 года стало известно, что помощники депутата-беглеца Сергея Клюева до сих пор получают зарплату.