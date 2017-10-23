Подозреваемого в поджоге дома Березы перевели в психиатрию

Мужчину, которого задержали за попытку поджечь дом народного депутата от "Народного фронта" Юрия Березы, перевели в психиатрическое отделение.

Об этом "Украинской правде" сообщили 23 октября в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.

"Его перевели в психиатрическое отделение, и пока допросить его невозможно из-за диагноза", – пояснила пресс-секретарь управления Анна Старчевская.

Старчевская указала, что допрос так и не был проведен.

Как известно, 23 сентября полиция сообщила, что около полуночи злоумышленник поджег одну из комнат нежилого дома в с. Чумаки Пятихатского района Днепропетровской области, а чуть позже – автомобиль "Nissan", припаркованный на берегу реки Саксагань. Впоследствии стало известно, что речь идет о доме, который на 100% принадлежит жене народного депутата Юрия Березы.

По сообщениям полиции, дом охраняли двое мужчин, которые заметили огонь, быстро локализовали пожар и вызвали полицию.

В полиции отметили, что при задержании мужчина "угрожал боевой гранатой РГД-5 с запалом, которую во время следственных действий изъяли полицейские".

Позже сообщалось, что у мужчины, которого задержали за попытку поджечь дом, врачи обнаружили внутричерепную травму.

Некоторые СМИ указывают, что мужчину мог избить сам нардеп, однако тот эту информацию отрицает.

Полиция открыла два уголовных производства: по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества и нанесения телесных повреждений

Сейчас с избиением поджигателя дома Березы разбирается прокуратура.

В полиции объясняли, что следственные действия по делу по факту поджога начнутся после того, как подозреваемый выйдет из больницы.

София Лукашова для УП