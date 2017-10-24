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ЕК предложит запретить РФ владеть газопроводом Nord Stream-2

Вторник, 24 октября 2017, 03:16

Еврокомиссия (ЕК) предложит распространить правила Третьего энергопакета Евросоюза на трубопроводы, которые идут в ЕС из третьих стран, то есть, и на "Северный поток-2".

Об этом пишет DW.com. со ссылкой на агентство dpa.

Третий энергопакет ЕС, в частности, предусматривает, что поставщик газа не вправе владеть магистральными трубопроводами на территории ЕС. Он также требует от владельцев газопроводов предоставлять доступ к транспортным мощностям другим компаниям. 

ЕК хочет внести это предложение 8 ноября.

С начала этого года ЕК пытается получить мандат от стран-членов ЕС на переговоры об условиях эксплуатации "Северного потока-2". Пока ей это не удается.

Как известно, Киев выступает категорически против этого строительства, называя его политически мотивированным, и предлагая ЕС создать консорциум с привлечением европейских компаний для управления существующим более эффективным маршрутом транспортировки через Украину.

О своем несогласии с проектом Nord Stream-2 заявили также ряд стран ЕС, в частности, Польша и Литва.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях.

Новые санкции предусматривают штрафы для европейских компаний, которые, в частности, будут сотрудничать с российским "Газпромом" при реализации газопровода "Северный поток-2".

Тогда президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Брюссель готов немедленно реагировать, если санкции навредят экономическим интересам ЕС.

Темы: газЕСРосcия
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