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Саакашвили обвинил Луценко в ксенофобии

Вторник, 24 октября 2017, 17:44

Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили обвинил генпрокурора Юрия Луценко в ксенофобии и безосновательных обвинениях.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Все его выступление было пропитано ксенофобией. Генеральный прокурор сказал, что по всей Украине ездят люди на машинах, купленных за деньги Одесской таможни, и готовят государственный переворот. Серьезно?", - возмутился Саакашвили.

"Во-первых, всех грузин, которые были со мной (в бытность главой Одесской ОГА – ред.), пригласил Порошенко. Я не знаю, как их оформляли, но точно знаю, что с некоторыми грузинами, которых привез Порошенко, он сам встречался не один раз", - добавил он.

Саакашвили отметил, что в свое время президент Петр Порошенко встречался с бывшим советником экс-главы Одесской таможни Юлии Марушевской Гогой Цхакаей, который представил ему проект открытого таможенного пространства по примеру Грузии, и президент Украины пообещал поддержку в его реализации.

Лидер "Руха новых сил" указал также, что документы на оформление в Одесской ОГА людей, о которых говорил Луценко, подписывал тогдашний руководитель аппарата Одесской ОГА Вадим Грузин.

"Это не грузин, а Грузин, он коренной украинец, коренной киевлянин, но генеральному прокурору это все равно", - отметил Саакашвили и расценил такие высказывания генпрокурора как еще одно проявление ксенофобии.

Политик подчеркнул, что нынешнего генпрокурора  "посадили в свое время за такое же обвинение, что он кого-то не так оформил на работу".

"Стыдно, товарищ Луценко, что так может выродиться бывший правозащитник, человек, который был политзаключенным. Стыдно, что тебя, Юра, которого я защищал, когда был президентом, осудили за то же, в чем ты сейчас обвиняешь меня", - сказал он, обращаясь к Луценко.

Как известно, Как известно, ранее 24 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили, будучи одесским губернатором, заставил своих подчиненных оформить вид на жительство в Украине для 20 граждан Грузии, которые теперь готовят переворот.  

Позднее пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган заявила, что государственная миграционная служба занимается выдворением 20 граждан Грузии, которых легализовал Саакашвили. По ее словам, Саакашвили в своей деятельности опирается "на узкий круг экстремистов грузинского и украинского происхождения".

Украинская правда

Темы: СаакашвилиЛуценко
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