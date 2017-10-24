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Россия планирует обмен похищенных украинских пограничников на ФСБшников – Слободян

Вторник, 24 октября 2017, 23:56

В Государственной пограничной службе не исключают, что россияне готовятся к обмену двух украинских пограничников, пропавших на границе в Сумской области, на двух ФСБшников, задержанных возле Крыма.

Об этом пресс-секретарь ведомства Олег Слободян заявил в эфире Еспресо.TV.

"Мы подозреваем, что 2 наших военнослужащих, скорее всего, Россия будет пытаться обменять на тех 2 российских пограничников, которых мы задержали несколько месяцев назад на границе с временно оккупированным Крымом. Именно на этот вывод нас наталкивает нежелание российской стороны идти на диалог",  сказал Слободян.

Он уточнил, что об этом свидетельствует отказ российской стороны сразу вернуть 2 пограничников с Сумщины и полное нежелание обсуждать этот вопрос.

"В рамках нормального рабочего сотрудничества на мирных участках границы этот вопрос решается в течение 1-2 суток после инцидента если нет каких-то отягчающих обстоятельств",  отметил спикер.

"Из-за отказа россиян обсуждать вопрос возврата 2 украинских пограничников в одностороннем порядке до сих пор не известно, где находятся наши военнослужащие, в каком они состоянии и при каких обстоятельствах оказались на территории России",  добавил он.

Как сообщалось, 4 октября Государственная пограничная служба Украины заявила об исчезновении двух пограничников во время мониторинга границы на Сумщине. 12 октября ФСБ РФ обнародовала видеозапись допроса украинцев.

Темы: УкраинаРосcияПограничная службаФСБ
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