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Чийгоз о своем освобождении: Я вообще думал, что меня везут в Сибирь

Четверг, 26 октября 2017, 08:16

Заместитель председателя меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз не знал о том, что его освободят.

Об этом он рассказал во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенком, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко провел разговор по телефону с освобожденными крымско-татарскими общественными деятелями Ахтемом Чийгозом и заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым, которые сейчас находятся в Турции.

"Я вас не поздравляю со свободой, ибо свобода будет тогда, когда мы с Вами будем вместе с нашими крымскими татарами в Крыму. Вот это будет настоящая свобода. А сейчас это очень важный, но промежуточный этап нашей борьбы", - сказал в ходе беседы президент.

 
Svyatoslav Tsegolko

Ахтем Чийгоз поблагодарил президента за усилия, приложенные для их освобождения. Он отметил, что надеялся сразу же после освобождения приехать в Украину.

"Я предполагал, что сначала, как положено, поеду к своему Президенту, а потом поеду в турне. Но так случилось. Я вообще думал, что меня везут в Сибирь", - сообщил Чийгоз.

"Я хочу Вам много рассказать. Вы даже не представляете, когда в тюрьме кричали: "Слава Украине!", - добавил он.

В свою очередь, Ильми Умеров поблагодарил главу государства и отметил: "Самая главная наша задача - это восстановить границы Украины".

Как известно, 25 октября представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в оккупированном Крыму, выдали турецкой стороне.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил, что эта выдача стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым во время визита президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину.

Как сообщалось, 11 сентября российский суд в аннексированном Крыму приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима. Его защита подала две апелляции на это решение суда.

Российские власти оккупированного Крыма обвиняет его в организации массовых беспорядков.

27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу Ильми Умерова и назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения.

Депутаты Европейского парламента осудили вынесенные российскими властями приговоры представителям Меджлиса Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу.

Темы: крымские татарыКрымПорошенко
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