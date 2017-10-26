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Чийгоз про своє звільнення: Я взагалі думав, що мене везуть до Сибіру

Четвер, 26 жовтня 2017, 08:16

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз не знав про те, що його звільнять.

Про це він розказав під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком, повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко провів розмову по телефону зі звільненими кримськотатарськими громадськими діячами Ахтемом Чийгозом і заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеровим, які зараз перебувають у Туреччині. 

"Я вас не вітаю зі свободою, бо свобода буде тоді, коли ми з Вами будемо разом з нашими кримськими татарами в Криму. Ось це буде справжня свобода. А зараз це дуже важливий, але проміжний етап нашої боротьби", - сказав під час розмови президент.

 
Svyatoslav Tsegolko

Ахтем Чийгоз подякував президенту за зусилля, докладені для їх звільнення. Він зазначив, що сподівався відразу ж після звільнення приїхати в Україну.

"Я припускав, що спочатку, як годиться, поїду до свого Президента, а потім поїду в турне. Але так сталося. Я взагалі думав, що мене везуть у Сибір", - повідомив Чийгоз.

"Я хочу Вам багато розповісти. Ви навіть не уявляєте, коли у в'язниці кричали: "Слава Україні!", - додав він. 

В свою чергу, Ільмі Умеров подякував главі держави та наголосив: "Найголовніша наша задача – це відновити кордони України".

Як відомо, 25 жовтня представників Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, засуджених в окупованому Криму, видали турецькій стороні.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв повідомив, що ця видача стала можливою завдяки домовленостям, досягнутим під час візиту президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана в Україну.

Як повідомлялося, 11 вересня російський суд в анексованому Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму. Його захист подав дві апеляції на це рішення суду.

Російська влада окупованого Криму звинувачує його в організації масових заворушень.

27 вересня підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд виніс вирок у справі Ільмі Умерова і призначив йому покарання у вигляді двох років колонії-поселення.

Депутати Європейського парламенту засудили винесені російською владою вироки представникам Меджлісу Ільмі Умерову та Ахтему Чийгозу.

"Українська правда" у Threads

Теми: кримські татариКримПорошенко
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