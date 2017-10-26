Член предвыборной кампании Трампа искал компромат на Клинтон в WikiLeaks

Руководитель компании Cambridge Analytica Александр Никс, который занимался аналитикой данных во время предвыборной кампании Дональда Трампа, обращался к главреду WikiLeaks Джулиану Ассанжу с предложением помочь с публикацией 33 тысячи пропавших мейлов соперницы Трампа на выборах Хиллари Клинтон.

Об этом сообщает Daily Beast со ссылкой на два источника, знакомых с расследованием относительно взаимодействий между коллегами Трампа и Кремлем.

По данным источников, Ассанж ответил Никсу, что не нуждается в помощи и предпочитает сделать эту работу самостоятельно.

Cambridge Analytica не стала комментировать этот разговор.

Но после публикации этой информации в СМИ Ассанж подтвердил, что обращение от Никса было, и что оно было отклонено.

Эти 33 тысячи мейлов, которые были удалены с личного почтового сервера Хиллари Клинтон, были центральным направлением Трампа и его союзников во время кампании.

По данным The Wall Street Journal, по крайней мере, один республиканский оперативник пытался нанять хакеров для получения этих писем.

А Трамп во время пресс-конференции 27 июля 2016 года, когда он был республиканским кандидатом, выразил надежду, что Россия сможет восстановить эти письма.

25 октября днем ​​исполнительный директор кампании Трампа Майкл Гласснер попытался преуменьшить роль Cambridge Analytica во время выборов, заявив, что Республиканский национальный комитет был его "основным источником" для анализа данных.

Но данные о финансировании избирательных кампаний противоречат Гласснеру – согласно ним, кампания Трампа выплатила Cambridge Analytica $ 5,9 миллиона.

Как известно, когда Хиллари Клинтон занимала должность государственного секретаря, использовала частный сервер для служебной переписки, за что была раскритикована.

По словам оппонентов, секретные данные могли быть украдены хакерами, а Клинтон могла стереть компрометирующие письма, несмотря на то, что по закону США переписка чиновников должна быть сохранена.

Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов в 2016 году заявлял, что Клинтон была бы в тюрьме, в том случае, если б он был президентом.

Во время предвыборной кампании в США Wikileaks опубликовал ряд электронных писем и документов, связанных с кандидатом на пост президента от демократов Хиллари Клинтон, полученные после взлома почты менеджера кампании Клинтон Джон Подеста.

Директор ФБР Джеймс Коми объявил, что ФБР не рекомендует возбуждать против Хиллари Клинтон дело в отношении возможного ненадлежащего обращения с материалами, которые могли составлять государственную тайну, но обвинил ее в "чрезвычайной небрежности", что привело к похищению этих писем.

После этого, менее чем за 2 недели до выборов, Коми направил к законодателям письмо, в котором говорилось об обнаружении новых писем, связанных с пребыванием Клинтон на посту госсекретаря, на компьютере бывшего мужа ее помощницы.

За два дня до выборов Джеймс Коми заявил, что эти новые письма не дали против Клинтон никаких данных, по которым можно было бы возбуждать дело.

Как известно, в январе спецслужбы США обнародовали отчет о том, что, по их оценкам, президент России Владимир Путин приказал осуществить "кампанию влияния" с целью подорвать доверие к избирательной системе США и дискредитировать соперницу Дональда Трампа Хиллари Клинтон.

Пять различных комитетов Конгресса проводят связанные с Россией расследования.

В мае Хиллари Клинтон обвинила в своем поражении на президентских выборах в США вмешательство России и директора ФБР Джеймса Коми, который открыв против нее расследование "отпугнул" избирателей.