Для ЕС провозглашение независимости Каталонии ничего не меняет - Туск

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что для ЕС ничего не меняется после того, как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашение независимости от Испании.

Об этом Туск написал в своем Twitter.

"Для ЕС ничего не меняется. Испания остается нашим единственным посредником (контактом). Я надеюсь, что испанское правительство будет использовать силу аргумента, а не аргумент силы", - написал он.

For EU nothing changes. Spain remains our only interlocutor. I hope the Spanish government favours force of argument, not argument of force.