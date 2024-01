Для ЄС проголошення незалежності Каталонії нічого не змінює - Туск

Президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що для ЄС нічого не змінюється після того, як парламент Каталонії проголосував за резолюцію про проголошення незалежності від Іспанії.

Про це Туск написав у своєму Twitter.

"Для ЄС нічого не змінюється. Іспанія залишається нашим єдиним посередником. Я сподіваюся, що іспанський уряд буде використовувати силу аргументу, а не аргумент сили", - написав він.

For EU nothing changes. Spain remains our only interlocutor. I hope the Spanish government favours force of argument, not argument of force.