Для ЄС проголошення незалежності Каталонії нічого не змінює - Туск

Президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що для ЄС нічого не змінюється після того, як парламент Каталонії проголосував за резолюцію про проголошення незалежності від Іспанії.

Про це Туск написав у своєму Twitter.

"Для ЄС нічого не змінюється. Іспанія залишається нашим єдиним посередником. Я сподіваюся, що іспанський уряд буде використовувати силу аргументу, а не аргумент сили", - написав він.

For EU nothing changes. Spain remains our only interlocutor. I hope the Spanish government favours force of argument, not argument of force. — Donald Tusk (@eucopresident) October 27, 2017

Нагадаємо, парламент Каталонії на засіданні 27 жовтня проголосував за резолюцію про проголошення незалежності автономії від Іспанії. Голосування відбувалося таємно. Депутати від опозиційних фракцій залишили зал перед початком голосування, назвавши його незаконним.

В уряді Іспанії заявили, що звернуться до Конституційного суду з метою оскарження декларації про незалежність Каталонії.

Того ж дня, 27 жовтня, сенат Іспанії проголосував за активацію статті 155 Конституції країни, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії.

Європейська правда