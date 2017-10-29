Болгария поддержала территориальную целостность Испании
Правительство Болгарии поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостность Испании.
Об этом говорится в заявлении МИД Болгарии, передает Укринформ.
"Болгария уважает конституционный порядок Королевства Испания, верховенство закона и принципы правового государства, которые являются основными ценностями Европейского союза. Мы поддерживаем территориальную целостность и государственный суверенитет Испании", – заявили в ведомстве.
София также отмечает, что одностороннее провозглашение независимости Каталонии не соответствует законным требованиям и нарушает основные принципы правового государства.
Как известно, парламент Каталонии на заседании 27 октября проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости автономии от Испании.