Болгария поддержала территориальную целостность Испании

Правительство Болгарии поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостность Испании.

Об этом говорится в заявлении МИД Болгарии, передает Укринформ.

"Болгария уважает конституционный порядок Королевства Испания, верховенство закона и принципы правового государства, которые являются основными ценностями Европейского союза. Мы поддерживаем территориальную целостность и государственный суверенитет Испании", – заявили в ведомстве.

София также отмечает, что одностороннее провозглашение независимости Каталонии не соответствует законным требованиям и нарушает основные принципы правового государства.

Как известно, парламент Каталонии на заседании 27 октября проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости автономии от Испании.