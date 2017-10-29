Трамп требует ускорить публикацию писем Клинтон

Президент США Дональд Трамп попросил Госдепартамент ускорить публикацию всех писем экс-госсекретаря Гиллари Клинтон.

Об этом сообщает CNN.

По информации CNN, сейчас в распоряжении Госдепа находится около 40 тысяч страниц документов, содержащих служебную переписку Клинтон с личного почтового сервера.

Как известно, в 2015 году в США разгорелся скандал из-за того, что в 2009-2013 годах Гиллари Клинтон не пользовалась служебной электронной почтой.

Клинтон уверяла, что ее электронная почта, которая хранилась на cервере, установленном в ее доме в штате Нью-Йорк, надежно защищена от кибератак. Кроме того, по утверждению Клинтон, она не посылала никаких секретных документов, поэтому нарушения безопасности данных, по ее мнению, не было.

После резкой критики Клинтон решила передать правоохранителям свой личный сервер, на котором хранилась ее почта во время работы госсекретарем.