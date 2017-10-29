Трамп вимагає прискорити публікацію листів Клінтон

Президент США Дональд Трамп попросив Держдепартамент прискорити публікацію усіх листів екс-держсекретаря Гілларі Клінтон.

Про це повідомляє CNN.

За інформацією CNN, зараз у розпорядженні Держдепу знаходиться близько 40 тисяч сторінок документів, які містять службове листування Клінтон з особистого поштового сервера.

Як відомо, у 2015 році у США спалахнув скандал через те, що у 2009-2013 роках Гілларі Клінтон не користувалася службовою електронною поштою.

Клінтон запевняла, що її електронна пошта, яка зберігалася на cервері, встановленому в її помешканні у штаті Нью-Йорк, надійно захищена від кібернападів. Окрім того, за твердженням Клінтон, вона не надсилала жодних таємних документів, тож порушення безпеки даних, на її думку, не було.

Потім із огляду на різку критику Клінтон вирішила передати правоохоронцям свій особистий сервер, на якому зберігалася її пошта під час роботи держсекретарем.