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Полиция: Попытки захвата военной части не было, это строители

Воскресенье, 29 октября 2017, 15:26
Полиция: Попытки захвата военной части не было, это строители

В полиции Одесской опровергают попытку захвата неизвестными воинской части возле Одессы.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил советник председателя Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Из-за отсутствия факта нарушения дело не открыто, сообщил он. 

"Хочу полностью опровергнуть информацию, распространенную пресс-службой командования ВС ВСУ. Дежурная часть полиции получила сообщение о событиях у в/ч, следственная группа выехала на место. Правоохранители выяснили, что строительные работы проходят на территории, прилегающей к в/ч, за ее пределами. У застройщика есть все необходимые документы и разрешения от органов местного самоуправления", - заявил Форостяк.

Он добавил, что полиция изучила данные с камер видеонаблюдения и получив показания свидетелей, установила, что это не "титушки" или неустановленные лица в балаклавах, "а обычные работники - строители, которые обустраивали свой забор с помощью техники, были задействованы эскаваторы, краны.

"Обычный строительный процесс. Без насилия, людей спортивного телосложения или "титушек". Непонятна такая реакция (со стороны ВС ВСУ), известно, что конфликт длиться давно. Основой является то, что земли за чертой ограждения в/ч, интересуют как военных, так и различных дельцов, часть этой земли горсовет передал для строительства застройщику, который обустраивает там инфраструктурные объекты, что связано с деятельностью гипермаркета (который построят)", - отметил Форостяк.

По его словам, "факт вторжения неизвестных на территорию воинской части не подтверждается".

"Установлено, что вывозили какой-то строительный мусор за пределами в/ч", - заявил Форостяк.

В свою очередь начальник пресс-центра командования ВС ВСУ Роман Юрчило заявил, что неизвестные в балаклавах без какого-либо предупреждения или документов предприняли попытку несанкцианованого захвата части территории военного объекта.

 
фото  - пресс-центр командования ВС ВСУ 

Как известно, ранее командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины заявило, что в Одессе неизвестные совершили попытку рейдерского захвата военного объекта и похитили военное имущество.

Украинская правда 

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Темы: Одессарейдерствополиция
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