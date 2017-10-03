Добкин покидает "Опозиционный блок"

Народный депутат от "Опозиционного блока" Михаил Добкин заявил о выходе из партии.

Об этом она написал на своей странице в Facebook.

"Все вместе взятые, так называемые, "диктаторские" законы от 16 января ни в какое сравнение не идут с принятым сегодня позором о судебной "реформе". И ещё. С этого дня я беспартийный", - написал Добкин.

В комментарии "Украинской правде" нардеп подтвердил свой выход из партии, заявив, что уже написал заявление. При этом, он отказался пояснить, что именно стало причиной подобного решения, сославшись на "недружелюбные отношения" с изданием.

Михаил Добкин прошел в Верховную раду в октябре 2014 года на досрочных выборах по спискам "Оппозиционного блока" (под №3).

Не смотря на выход из партии, он не может покинуть фракцию, не потеряв свой депутатский мандат.

Как известно, 13 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест Добкина.

В действиях нардепа правоохранители видят признаки умышленного заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова нормативной стоимостью около 227 млн грн.

Добкин свою вину отрицает.

Украинская правда