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В России суд смягчил меру пресечения Бакаю

Четверг, 16 ноября 2017, 10:07

Таганский суд Москвы, повторно рассмотрев ходатайство следственных органов смягчил меру пресечения бывшему главе украинского "Нафтогаза" Игорю Бакаю, обвиняемому в РФ в мошенничестве, с заключения под стражу на домашний арест, продлив эту меру до 12 января.

Об этом сообщает 16 ноября ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

"Таганский суд 15 ноября на основании решения Мосгорсуда о повторном рассмотрении решения об избрании меры пресечения в отношении Бакая заново рассмотрел ходатайство следственных органов", – сказал собеседник агентства.

"Суд постановил изменить ему меру пресечения с ареста на домашний арест. Кроме того, в тот же день суд рассмотрел ходатайство следственных органов о продлении ему домашнего ареста. Судом данное ходатайство было удовлетворено, Бакай отправлен под домашний арест на срок до 12 января 2018 года", – отметил он.

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Как сообщалось, 31 октября 2017 года стало известно, что в Москве задержали Бакая.

Бывшего чиновника обвиняют в крупном мошенничестве. По информации СМИ, среди прочего Бакай присвоил 9 миллионов долларов российского миллиардера Алишера Усманова.

27 октября российский суд арестовал экс-чиновника.

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Темы: БакайРосcиясуд
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