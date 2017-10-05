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Националисты под парламентом готовы штурмовать Раду

Четверг, 5 октября 2017, 17:30

Националисты под Верховной Радой готовы штурмовать здание парламента.

Об этом заявил руководитель штаба партии "Национальный корпус" Назар Кравченко, передает корреспондент "Украинской правды".

По его словам если полиция захочет разблокировать трибуну, то они готовы прорываться в здание ВР.

Об этом он сообщил и силовикам, которые стояли перед парламентом.

 

После этого силовики фактически окружили активистов, находящихся на площади перед ВР, и взяли в кольцо.

 
 

Позже после закрытия работы парламента активисты начали зажигать дымовые шашки и выкрикивать "Слава Украине". Силовики надели противогазы. Конфликтов не было.

Как известно, в четверг перед рассмотрением законопроектов по реинтеграции Донбасса охрану Верховной Рады усилили дополнительными силами Нацгвардии и полиции.

5 октября около сотни активистов с флагами "Свободы", "Национального корпуса" і "Правого сектора" пришли с пикетом под здание Верховной Рады в знак протеста против президентского законопроекта о продлении действия закона о особого порядка местного самоуправления в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей.

Во время перерыва в заседании ВР около 30 молодчиков разбили летняя площадка под столичным офисом партии "5.10" Геннадия Балашова.

Руководитель штаба партии "Национальный корпус" Назарий Кравченко пояснил, что активисты этой политсилы разбили площадку "5.10", потому что имели время и вдохновение.

Эльдар Сарахман, Александр Шумилин, УП

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Темы: ДонбассВерховная Рада
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