Комитет Пашинского просит президента уволить Муженко

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны обратился к президенту Украины относительно увольнении начальника генштаба Виктора Муженко.



За такое решение проголосовали большинство членов комитета, который рассматривал ситуацию на военных складах в Калиновке.



"Согласно Конституции и законам Украины обратиться к президенту об увольнении начальника генштаба", - зачитал председатель комитета Сергей Пашинский.



"И обратиться к министру обороны - уволить руководителя Военной службы правопорядка", - добавил Пашинский.



Во время голосования воздержались члены БПП Ирина Фриз и Александр Бригинец.

Читайте также: "Аваков vs Порошенко. Калиновка как очередной раунд сведения счетов"

Как сообщается, 26 сентября на базе боеприпасов в Калиновке начались взрывы. Было открыто уголовное производство по статье "Диверсия". По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, пока диверсионных групп не нашли, но диверсию могли совершить те, кто имел доступ к складам с боеприпасами.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала Вооруженных сил Украины в Винницкой области.

Приближенные к министру внутренних дел Арсену Авакову депутаты требуют ответственности начальника Генштаба Виктора Муженко.

В частности народный депутат из фракции "Народный фронт" и член коллегии МВД Антон Геращенко предложил уволить Муженко из-за чрезвычайной ситуации в Калиновке.

По мнению секретаря СНБО Александра Турчинова, ответственность за пожар на складах боеприпасов в Винницкой области несет вся вертикаль руководства обороны страны, начиная с начальника Генерального штаба.

Сам глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявляет, что его или его подчиненных не удастся обвинить в бездействии в ситуации, возникшей в Калиновке.

Роман Кравец, УП