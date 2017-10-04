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Комитет Пашинского просит президента уволить Муженко

Среда, 4 октября 2017, 16:32
Комитет Пашинского просит президента уволить Муженко

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны обратился к президенту Украины относительно увольнении начальника генштаба Виктора Муженко.

За такое решение проголосовали большинство членов комитета, который рассматривал ситуацию на военных складах в Калиновке.

"Согласно Конституции и законам Украины обратиться к президенту об увольнении начальника генштаба", - зачитал председатель комитета Сергей Пашинский.

"И обратиться к министру обороны - уволить руководителя Военной службы правопорядка", - добавил Пашинский.

Во время голосования воздержались члены БПП Ирина Фриз и Александр Бригинец.

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Как сообщается, 26 сентября на базе боеприпасов в Калиновке начались взрывы. Было открыто уголовное производство по статье "Диверсия". По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, пока диверсионных групп не нашли, но диверсию могли совершить те, кто имел доступ к складам с боеприпасами.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала Вооруженных сил Украины в Винницкой области.

Приближенные к министру внутренних дел Арсену Авакову депутаты требуют ответственности начальника Генштаба Виктора Муженко.

В частности народный депутат из фракции "Народный фронт" и член коллегии МВД Антон Геращенко предложил уволить Муженко из-за чрезвычайной ситуации в Калиновке.

По мнению секретаря СНБО Александра Турчинова, ответственность за пожар на складах боеприпасов в Винницкой области несет вся вертикаль руководства обороны страны, начиная с начальника Генерального штаба.

Сам глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявляет, что его или его подчиненных не удастся обвинить в бездействии в ситуации, возникшей в Калиновке.

Роман Кравец, УП

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Темы: чрезвычайное происшествиеГенштаб
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