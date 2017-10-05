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Рада закрылась без решения по законах относительно Донбасса

Четверг, 5 октября 2017, 18:08

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил заседание 5 октября закрытым.

Об этом он сказал с трибуны парламента.

"Мы продолжим рассмотрение этого законопроекта. Но сегодня заседание я объявляю закрытым. Я уверен, что закон о признании России агрессором мы примем", - сказал он.

Парубий отметил, что для достижения компромисса лидеры фракций договорились об изъятии из законопроекта всех пунктов, которые касаются Минских соглашений.

Он настаивает, что это была согласованная позиция. В то же время фракция "Самопомочи" продолжает блокировать президиум парламента и эта ситуация представляется спикеру непонятной.

Как сообщалось, на заседании в четверг парламент должен был рассмотреть законопроекты о реинтеграции Донбасса и о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей.

Первым поставили на рассмотрение законопроект №7163. Нардепы проголосовали за его рассмотрение по сокращенной процедуре.

"Самопомич", которая выступает против этого президентского законопроекта, воспользовалась отсутствием спикера Андрея Парубия и с боем заблокировала президиум Верховной Рады.

По мнению нардепов этой фракции, указанный законопроект "легализует Минские договоренности, которые подписывали боевики".

Валентина Романенко, УП

Темы: Верховная Рада
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