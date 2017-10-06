Рада не смогла отменить решение, которое запускает судебную реформу

Верховная Рада не отменила свое решение о принятии закона, который вводит судебную реформу.

Четыре проекта постановления по этому поводу не набрали голосов.

Они предлагали отменить решение парламента от 3 октября о принятии во втором чтении и в целом проект закона "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты" (р. №6232 от 23.03.2017) .



Проект постановления №6232-П авторства Юрия Левченко набрал лишь 39 голосов поддержки, проект №6232-П1 Елены Сотник – 44 голоса, проект №6232-П2 Алены Шкрум – 49 голосов, проект №6232-П3 Сергея Лещенко – 45 "за".



Следовательно, решение не поддержано.

Теперь глава Верховной Рады может подписать гигантский президентский законопроект №6232.

Верховная Рада приняла его 3 октября. Перед тем парламент 7 пленарных дней рассматривал 4383 поправок к закону.



Из-за большого объема документ поделен на 6 разделов: изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс; изменения в Гражданский процессуальный кодекс; изменения в Кодекс административного судопроизводства; изменения в ряд законов и кодексов; изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей"; заключительные положения.



Этот закон, в частности, определяет Верховный Суд единой кассационной инстанцией ​​в Украине, а также вводит механизм рассмотрения типичных дел по примеру решения Верховного Суда по одному из подобных дел (так называемое прецедентное право).



Также вводится Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и так называемый "электронный суд" (Единая судебная информационно-телекоммуникационная система).



После принятия законопроекта депутаты возмущались, что поправка Андрея Лозового сокращает срок рассмотрения уголовных дел так, что бывшие "регионалы" и руководители государства могут избежать ответственности. Но заместитель главы комитета по судопроизводству Леонид Емец заверил, что эта поправка по сути не попала в УПК.