Вилкул передал в КС жалобу "Оппоблока" на закон об образовании

Партия "Оппозиционный блок" подала в Конституционный Суд обращение об отмене закона об образовании, принятого Верховной Радой 5 сентября.



Соответствующие документы в КС подал сопредседатель парламентской фракции "Оппоблока" Александр Вилкул, сообщает пресс-служба партии.



"Под нашим обращением поставили подписи 48 народных депутатов", – сообщил он после этого.

Обращение подписали: 41 депутат "Оппоблока", члены группы "Видродження" Антон Киссе, Антон Яценко, Михаил Ланё, Артем Ильюк и Василий Гуляев, а также внефракционные нардепы Яков Безбах и Анатолий Денисенко.

По словам Вилкула, принятие новой редакции закона "Об образовании" является антиконституционным и "раскалывает общество".



"Это чистой воды пещерный национализм. Как можно запрещать человеку учиться на языке, на котором ему мать пела колыбельную?", – возмутился он.



По мнению Вилкула, "если судьи будут руководствоваться Конституцией и Европейской хартией региональных языков и языков нацменьшинств, которую Украина ратифицировала, они могут достаточно быстро отменить этот преступный закон".



"Но мы понимаем, что судьям будет непросто, поскольку власти оказывают на них колоссальное давление", – заявил один из лидеров "Оппоблока".



"Скорее всего, не желая принимать незаконное решение, они будут тянуть с рассмотрением. Как это уже происходит с нашими 16 обращениями, в которых мы требуем, в том числе, отменить незаконное повышение тарифов, отменить закон о декоммунизации, который Венецианская комиссия признала недемократическим и т.д.", – добавил Вилкул.



Он заверил, что "Оппоблок" будет требовать отмены закона об образовании, который "позорит нашу страну перед Европой", а в течение рассмотрения в КС будет помогать представителям нацменьшинств отстаивать свое право на родной язык, в том числе и в Европейском суде по правам человека.



На сайте КС уведомления о представлении депутатов "Оппоблока" еще нет.



Как известно, 5 сентября Верховная Рада приняла закон, который запускает образовательную реформу, но некоторых политиков, в том числе и за пределами Украины, возмутила 7 статья этого документа, обязывающая вести обучение на украинском языке.

25 сентября президент Петр Порошенко подписал новый закон "Об образовании", несмотря на критику.

Венгрия пожаловалась ОБСЕ, ООН и ЕС на украинский закон об образовании. Такое же намерение было у Болгарии, Румынии и Греции. Президент Молдовы Игорь Додон призывал Украину отказаться от "несправедливого образовательного закона".



Украина обратилась в Совет Европы и Венецианскую комиссию на счет экспертизы закона об образовании.

Украинские власти уверяли, что закон об образовании не сужает права нацменьшинств. А президент даже заявил: "О чем тут дискутировать? Человек, который заканчивает украинскую школу, должен уметь говорить на украинском языке!".



По мнению Петра Порошенко, выводы Совета Европы по новому закону и последствия переговоров с соседними странами могут лечь в новую редакцию закона о среднем образовании.

Эксперты Совета Европы позитивно оценивают украинскую реформу образования, сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба после разговора министра образования и науки Лилии Гриневич с генсеком СЕ Турбьёрном Ягландом.

1/2 Завершилася зустріч з Генсеком Ради Європи. Міністр Гриневич пояснила суть реформи освіти. На усі запитання надала вичерпні відповіді. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 6, 2017

2/2 Експерти РЄ дуже позитивно оцінюють 🇺🇦реформу освіти. Щодо статті 7 чекаємо на думку Венеціанки. Партнери мають знизити градус риторики — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 6, 2017

На следующей неделе закон Украины об образовании может рассмотреть Парламентская ассамблея Совета Европы.

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Алена Рощенко, УП